Journée mondiale de l’océan : des événements du 8 au 19 juin à Tahiti

La Journée mondiale de l’océan, fêtée le 8 juin, va durer plusieurs jours à Tahiti. Nana sac plastique, la FAPE et Pew Bertarelli organisent un événement festif et participatif jusqu’au 19 juin. Au programme : exposition-vente, ateliers, débats, concerts et ramassage de déchets.

L’événement commencera le 8 juin et se terminera le 19 juin. La Journée mondiale de l’océan va donc être prolongée sur plusieurs jours. Nana sac plastique, la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) et Pew Bertarelli souhaitent « rendre hommage à notre océan, qui joue un rôle essentiel dans l’économie et la vie des Polynésiens ». « Plus de 40% des ressources propres de la Polynésie française sont liées à l’océan et au maritime, qui procure près de 5 000 emplois dans des domaines aussi variés que l’aquaculture et la perliculture, le commerce, la pêche thonière, les activités portuaires, le transport maritime, la construction navale, le tourisme nautique, la recherche et développement, les énergies marines, la formation aux métiers de la mer, … sans compter les nombreux pêcheurs côtiers et lagonaires de nos îles. » La liste des bienfaits de l’océan continue : une source primordiale de nourriture, trésors de biodiversité, poumon de notre planète car les océans absorbent 30% du CO2…

Et pourtant, les océans ne sont pas épargnés par les activités humaines : surpêche, augmentation du trafic maritime, pollution, urbanisation… Les océans se fragilisent : les eaux s’acidifient, les espèces disparaissent. Le nettoyage des plages mené par Nana sac plastique depuis deux ans avec les communes partenaires font état des déchets en tout genre retrouvés partout. « Cette opération financée par la Direction de l’environnement et mise en place par TSP Tahiti, permettra cette année de rapatrier 340 m3 de déchets, essentiellement issus de la pêche. »

Heureusement les citoyens se mobilisent et agissent pour protéger l’océan. La Journée mondiale des océans est justement célébrée pour mobiliser et unir les populations autour d’une protection plus forte des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. Au programme, à la brasserie Hoa à Fare Ute : une exposition-vente caritative sur le thème « océan, source de vie » avec notamment des œuvres de Sébastien Canetto, Moetu, Vashee, Bruno Curet, Kaya, Tuihani Omaira, etc ; la projection du documentaire Seaspiracy suivi d’un débat avec le public animé par des experts le mardi 8 juin ; stands et ateliers des associations et acteurs engagés dans une démarche durable et concert de Koru, Manea Bennett, DSM et Coconut Jazz le vendredi 11 juin ; et opération de ramassage des déchets relayée dans toute la Polynésie clôturée par le spectacle du Clown Nani « Déchets animés » le samedi 12 juin. Les places aux différents événements seront limitées selon les capacités et règles sanitaires en vigueur.