Joyeux anniversaires Radio1 et Tiare FM !

Radio1 fête ses 43 ans ce lundi. Pour Tiare FM, c’est un chiffre rond, trois décennies. De la libéralisation de la bande FM aux centaines de concerts organisés, en passant par des partenariats avec de grandes antennes métropolitaines, la directrice générale Sonia Aline revient sur la constante évolution d’une radio associative devenue un groupe média à part entière. « Un grand livre de l’histoire de la radio », confie-t-elle.

Elle restera, à jamais, la première radio FM du fenua. Quarante-trois ans après son lancement, Radio1 a bien grandi. Sa petite sœur Tiare FM aussi, puisque la station au rythme des îles fête ses trente ans ce lundi. L’histoire de Radio1 débute dans les années 1980. Giscard est encore Président de la République et brigue un second mandat. Il fait face à François Mitterrand, dont l’une des promesse de campagne est de mettre fin au monopole de l’État sur la bande FM. Au fenua, « Albert Aline, Edwin Aline, Mario Nouveau et Alain Restelli, quatre jeunes de leur temps, aimaient la musique, et ils trouvaient qu’il y avait un manque en Polynésie et qu’il y avait quelque chose à faire. Ils suivaient évidemment l’actualité, il savait que, quand Mitterrand passerait, il libérerait les ondes et qu’il autoriserait les radio FM privées et ils se sont positionnées immédiatement », raconte Sonia Aline, directrice générale de Radio1.

Si vite que, lorsque le président socialiste a honoré sa promesse en novembre 81, quelques mois après son élection, la première FM du fenua est née. Et au niveau national, « Radio1 est devenu l’une des toutes premières » de cette nouvelle génération de radios « à émettre, au même titre que les premières radios de France ». Elle s’appelait alors Radio Tahiti Maintenant, la première page d’un « grand livre de l’histoire de la radio », souligne Sonia Aline.

Les années passent, les contenus s’enrichissent. La petite structure associative qui diffusait de la musique en vogue à l’époque se privatise, génère des revenus et développe des programmes locaux. L’information nationale débarque à l’antenne via un partenariat avec Europe 1 (à qui RTL a succédé cette année), « une innovation en Polynésie », et la station est renommée Radio1. Des concerts sont aussi organisés, avec la venue du groupe Téléphone pour lancer une série de plus de 200 rendez-vous qui continuent encore aujourd’hui. Sur les ondes aussi, les choses évoluent : « Nous avons décidé de créer une radio pour parler aux jeunes Polynésiens, qui aiment la musicale locale essentiellement, le reggae, la musique des îles… », raconte Sonia Aline. C’était il y a tout juste trente ans, la naissance de Tiare FM, depuis devenue la radio n°1 du pays.

Complémentaires, les deux antennes prennent « une place importante dans la vie des gens » et diffusent aussi des programmes en commun : l’information. Relayée par une rédaction de cinq journalistes sur l’ensemble de la journée, elle bénéficie d’une place importante sur le créneau matinalier. « Radio 1 est devenu un groupe média » résume son directeur Antoine Samoyeau. Non seulement de par sa place sur les ondes, mais aussi sur le web, avec un site internet d’informations. « Il y a aussi différents supports de publicité, puisque ce sont nos annonceurs qui nous permettent de vivre, sans subventions. C’est un groupe qui évolue, avec récemment des panneaux LED, qui sont le dernier support en date dans lequel nous avons investi. Et il y a aussi des évolutions pour cette rentrée, l’application de Radio 1 a été mise en jour, ou encore le site internet de SA Productions, notre société de production de concerts, qui retrace quarante ans de concerts à Tahiti, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. »

Des concerts, et des émotions, il y en aura encore, et très rapidement. À commencer par trois dates pour le chanteur-immitateur Michael Gregorio, à partir du 12 septembre. Suivra une date reggae, avec le groupe américain SOJA, le 28 septembre à To’ata, un rendez-vous humour avec Thomas Marty le 5 octobre au Grand théatre, et enfin The Dire Straits Experience, le 26 octobre à To’ata. Les billets et toutes les informations sont à retrouver sur ticket-pacific.pf

