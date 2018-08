Découvrez la grille de rentrée de Radio 1 et Tiare FM

On ne change pas une équipe qui gagne. Radio 1, Tiare FM et notre partenaire Europe 1 font leur rentrée avec une grille familière et des audiences en progression constante sur nos programmes ces trois dernières années.

C’est la rentrée pour les programmes de Radio 1, Tiare FM et Europe 1. Si la station parisienne s’est largement renouvelée avec l’arrivée notamment de Nikos Aliagas à la matinale, vos deux radios gardent leurs équipes d’animateurs et la quasi-totalité de leurs rubriques. Quelques nouveautés à noter : les deux émissions culinaires Dans la cuisine de Valentine et Les cuisines tahitiennes de Popo, un nouveau rendez-vous environnement radio et web à partir du 10 septembre Le JT Vert radio ou encore un Aotearoa whanau sur Tiare FM.

Radio 1, la radio qui réveille

Première matinale de la bande FM en Polynésie française (6h00-8h30) depuis deux ans, Radio 1 garde son équipe d’animateurs : Moretto pour La Matinale, Alexandre Taliercio aux manettes du Radio Show et de votre émission de débat A vous la parole entre 11 et 12 heures, et enfin Thierry Hazard aux platines du 14/18 l’après-midi.

La rédaction d’info locale sans concessions et « première sur l’info » avec ses journaux radios les plus écoutés de Polynésie vous retrouve chaque jours de la semaine de 5h30 à 16h30 avec trois journaux (6h30/7h30/12h), quatre flashs, deux revues de presse et bien sûr quatre rendez-vous quotidien avec le Répondeur au 87 25 25 25.

Autre rendez-vous quotidien très attendu, l’édito d’Alexandre Taliercio repart pour une cinquième saison. Deux nouvelles rubriques culinaires locales : Dans la cuisine de Valentine (8h15, 10h40 et 15h20) et Les cuisines tahitiennes de Popo le vendredi. A partir du 10 septembre, retrouvez également le JT Vert radio trois fois par jours. Retour également de vos rendez-vous quotidiens La revue de presque de Nicolas Canteloup, la cannular d’Anne Roumanoff, l’édito éco, innovation, les experts de l’économie, Aotearoa ou encore vos horoscopes quotidiens.

Radio 1, c’est aussi des jeux quotidiens avec pour cette rentrée le grand retour de C’KDO la voiture ! Des rendez-vous jeux tout au long de la journée pour remporter des places de cinéma, et des billets de concert ou de spectacle.

Tiare FM, la petite sœur devenue leader

Radio la plus écoutée de Polynésie française depuis deux ans, Tiare FM prend les mêmes et recommence. Aldo, sa musique et ses invités en live accompagnent vos réveils avec Taofe-Ti et vos nuits avec Tiare Night. Gibbie fidèle au poste pour le 911 et pour Tiare Avatea. Et enfin Alban anime vos après-midi pendant le Tiare Time.

Mais Tiare FM, c’est aussi les jeux inimitables Tupita Wars et Taviriraa, des rendez-vous d’info et le Répondeur. Un Journal des Sports local en exclusivité, deux rendez-vous cuisine Dans la cuisine de Valentine et Les cuisines tahitiennes de Popo, le JT Vert radio, votre nouvelle émission Aotearoa whanau pour découvrir les sonorités reggae de Nouvelle-Zélande, Les années FM qui ne se démodent pas ou encore Tiare Gold.