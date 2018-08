Trois nouveaux mois de sursis pour Te mau ito api

Lundi, le tribunal de commerce a prolongé jusqu’au 26 novembre la période d’observation de la Sem Te Mau ito api qui gère l’électricité à Makemo. Son mandataire social, Jean-Louis Chailly, espère toujours une péréquation des tarifs de l’électricité.

Encore trois mois de répit. Le tribunal mixte de commerce de Papeete a décidé lundi matin, 27 août, de prolonger jusqu’au 26 novembre la période d’observation de la société d’économie mixte (SEM) Te Mau ito api de Makemo. Détenue par la Sedep de Dominique Auroy et par le Pays, cette société censée produire l’électricité de l’atoll a été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2017.

Cette nouvelle prolongation de la période de redressement judiciaire est la quatrième en un an. À la sortie de l’audience, qui s’est tenue dans la nouvelle salle du tribunal foncier, le mandataire social de Te mau ito api, Jean-Louis Chailly, a de nouveau expliqué qu’il espère toujours une loi du Pays sur la « péréquation » des tarifs de l’électricité.

La Sem Te mau ito api a été créée en 2006 pour produire de l’électricité éolienne à Makemo. Mais les éoliennes sont à terre depuis 2009, et l’électricité est toujours produite par des groupes électrogènes. Endettée et en déficit chronique, Te mau ito api est un sujet de conflit depuis plus d’un an entre ses deux actionnaires, le Pays et Dominique Auroy. Dernier épisode en date, en avril dernier, le tribunal administratif avait rejeté la demande de la Sem d’augmenter les tarifs de l’électricité à Makemo.