Justice : il frappe un gendarme qui s’interposait dans une dispute

Alcoolisé, un jeune de 26 ans avait frappé un gendarme « par accident » alors qu’il visait un de ses camarades de beuverie. Il a été condamné à 117 heures de travaux d’intérêt général.

L’alcool fait des ravages et cette affaire, qui implique un jeune homme de 26 ans, en est encore la preuve. Le 25 décembre dernier, à Nuku Hiva, le prévenu et quelques collègues s’étaient rassemblés pour boire sur une plage. Aux alentours de 15 heures, la gendarmerie intervient une première fois auprès de la bande pour leur demander de quitter les lieux. Pourtant, à l’occasion d’une seconde patrouille vers 18 heures, les fêtards sont encore là. Avec le soutien des policiers municipaux, les militaires décident donc de faire évacuer les lieux. S’en suivent des échanges plutôt houleux entre deux des membres de la bande. Selon les éléments de l’enquête, le prévenu se serait énervé contre un de ses amis qui refusait de partir. Il a le temps de lui donner une gifle avant qu’un gendarme ne s’interpose et ne se reçoive à son tour un coup. « Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ma tête », a lâché le prévenu devant la cour.

Maitrisé dans la foulée, il a été transféré à Papeete le mercredi suivant. Le casier judiciaire du jeune Marquisien fait état de deux mentions pour violences sous l’effet de l’alcool. « L’alcool, c’est un peu le déclencheur », avoue le prévenu. Décrit comme un jeune gentil et sage par les habitants de l’île, il n’a pas selon son avocat « le profil type du délinquant » et c’est « le problème d’alcool qu’il faut régler en priorité ». Le procureur a requis une peine ferme de 6 mois ou une peine mixte de 1 an, dont 6 mois de sursis probatoire avec maintien en détention. Finalement, le tribunal s’est montré clément et a condamné le jeune homme à 117 heures de TIG à effectuer dans une période de 18 mois.