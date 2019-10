Kassav’ triomphe à Nouméa avant d’arriver à Tahiti

Le groupe mythique qui a fait connaître le zouk dans le monde entier poursuit sa tournée spéciale « 40 ans ». Hier, après le Vanuatu et Wallis, Kassav’ a mis le feu à l’Arène du Sud, en Nouvelle-Calédonie. Ils y donnent un autre concert ce soir, avant de prendre l’avion pour Tahiti où ils arrivent samedi soir. Kassav’ se produira à To’ata vendredi 18 octobre pour clôturer en beauté la partie « Pacifique » de sa tournée.

Kassav’, qui parcourt le monde pour fêter ses 40 ans de carrière, a pris d’assaut le Pacifique à l’invitation de SA Productions. Le groupe n’a pas déçu les fans calédoniens. Jeudi soir à Nouméa, où ils jouent deux concerts consécutifs en réponse à la demande du public, ils ont embrasé l’Arène du Sud avec une playlist qui fait la part belle à leurs plus grands succès. Avant son concert à l’Arène du Sud de Païta, Kassav’ n’a pas dérogé à la tradition : une cérémonie coutumière avec le maire de la commune de Païta, Willy Gatuhau, ainsi que le représentant de la chefferie et les membres de la tribu.

Kassav’ en tournée, c’est 22 personnes dont 13 sur scène, une machine bien rôdée mais qui garde la chaleur communicative des îles et l’énergie sexy qui a fait du zouk LA musique festive depuis les années 80. Quatre disques d’or et un disque de platine plus tard, Kassav’ reste la référence incontournable de la musique caribéenne. Et pour ceux qui se posent la question, le nom du groupe vient de « cassave », qui est une galette de manioc.

Les musiciens et leur équipe arrivent samedi soir à 22h50 par le vol Air Calin en provenance de Nouméa. Les fans sont invités à venir leur faire un accueil comme seule la Polynésie en a le secret ! Et si vous n’avez pas encore vos billets pour le concert de vendredi prochain, il reste quelques places sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour et chez Radio1 à Fare Ute.