La Polynésie veut construire sa « stratégie habitat »

Le Pays, l’État et les communes ont donné ce vendredi le coup d’envoi des travaux sur la « stratégie habitat 2020-2030 », une démarche partenariale qui doit définir, dans l’année qui vient, un plan d’action en matière de logement durable et d’urbanisme.

Après le « plan 3000 logements 2018-2020 » qui est en passe de remplir ses objectifs, assure le Pays, voici venir une démarche plus ambitieuse, sur 10 ans, visant à développer l’habitat durable. Elle va de pair avec le Programme de rénovation urbaine (PRU) du grand Papeete, déjà initié, et le Schéma d’aménagement général (Sage) qui doit être voté en début d’année prochaine.

La démarche repose sur la collaboration et la consultation de tous les acteurs, dit le ministre du Logement, maires, associations, services publics du Pays et de l’État, afin d’adapter le développement de l’habitat aux besoins dans les différentes communes. Mahieddine Eddli, directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville, travaille à cette convergence depuis deux ans. Il explique que la construction de cette stratégie habitat va prendre environ un an.

Pour mémoire, l’agglomération de Papeete ne compte pas moins de 76 quartiers prioritaires et 72 000 habitants. La demande actuelle en habitat groupé est aujourd’hui de 2 700 logements, indique Jean-Christophe Bouissou, qui précise également que la production annuelle de fare (habitat dispersé, construit sur les terrains des familles de demandeurs) est de 500 unités. Le plan de transformation de l’OPH, annoncé après le dernier rapport de la chambre territoriale des comptes, est en cours, dit le ministre, qui confirme la volonté de dissocier les activités de bailleur social de celles d’opérateur-constructeur-ensemblier, de promoteur, ou d’aménageur. Une clarification des métiers de l’OPH qui lui permettra « de frapper au guichet de la Banque des territoires pour des crédits à moyen et long terme. »