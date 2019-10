La rédactrice en chef de TNTV « jette l’éponge »

La rédactrice en chef de Tahiti Nui Télévision (TNTV) a posé sa démission ce vendredi matin. Elle déclare qu’elle souhaite « changer de voie, tout simplement ». Mais les employés de la chaîne du Pays avancent plusieurs raisons à cette démission. Un problème de « compétence, d’ouverture d’esprit et d’écoute », mais aussi des « pressions émanant de la direction ». Direction qui nous affirme que « tout va bien, on n’est pas parties fâchées », mais qui regrette que la chaîne soit devenue « trop institutionnelle ».

La rédactrice-en-chef de Tahiti Nui Télévision (TNTV) Lara Dupuy a posé sa démission ce vendredi matin. Contactée, elle confirme l’information et explique qu’elle « jette l’éponge, mais pas pour un autre travail », et rajoute « j’ai envie de changer de voie, tout simplement ».

À l’intérieur des murs de la chaîne du Pays, les employés avancent plusieurs raisons à cette démission et les langues se délient. Il s’agit d’abord selon eux d’un problème de « compétence, d’ouverture d’esprit et d’écoute ». Les employés affirment que depuis le départ de l’ancien rédacteur-en-chef Bertrand Parent « qui a mis la barre très haut, ce n’est pas évident de reprendre derrière lui ».

« La direction l’a poussée aussi à la porte »

Beaucoup affirment aussi que la démission de la rédactrice-en-chef est aussi due « aux pressions émanant de la direction » concernant la ligne éditoriale. Certains affirment que le traitement des sujets politiques n’est pas le même s’il s’agit de la majorité en place ou de l’opposition. « Il faut tout traiter lorsqu’il s’agit du président. Par contre lorsque le Tavini fait une conférence de presse, la rédaction n’est pas obligée de traiter le sujet ».

Démission de Lara Dupuy « On n’est pas parties fâchées (…) c’est la vie d’une rédaction » – Mateata Maamaatuaiahutapu

La directrice de TNTV, Mateata Maamaatuaiahutapu, se défend d’être la cause de la démission de Lara Dupuy. Elle affirme qu’entre elle et Lara Dupuy « tout va bien, on n’est pas parties fâchées (…). Il n’y a pas de problèmes, c’est la vie d’une rédaction (…). Si elle a démissionné c’est qu’elle a ses raisons ». La directrice de TNTV rajoute aussi que sa rédactrice-en-chef est « une bonne journaliste et j’ai soutenu sa candidature malgré tout ce qu’on me disait d’elle. Il faut admettre qu’elle a de vraies compétences » et rappelle que Lara Dupuy avait déjà travaillé à la chaîne avant son départ en Guyane : « tout s’est très bien passé aussi (…) mais tout le monde ne peut pas être rédacteur-en-chef non plus ». La directrice de la chaîne affirme qu’il y avait effectivement « un malaise au sein de la rédaction et avec les journalistes (…). J’en recevais au moins deux par jour ».

La ligne éditoriale : « il manquait énormément de sujets des îles (…) et on voyait trop le gouvernement »

Mateatata Maamaatuaiahutapu dément entièrement les allégations sur la ligne éditoriale. Elle assure au contraire que « c’est tout l’inverse » et qu’il y avait pour elle, un problème de « priorisation des sujets ». Elle considère en effet qu’il n’y avait pas assez de sujets émanant des îles mais qu’au contraire « on avait trop de sujets politiques et on voyait trop le gouvernement (…). Il en va aussi de la crédibilité du journal et de la chaîne. C’est fini ce temps-là ». Pour preuve de sa non-ingérence, elle rajoute que « les invités en plateau télévisé, ce sont les choix de la rédaction, je ne m’en mêle pas du tout ». Elle précise aussi que sa rédactrice-en-chef est en période d’essai jusqu’à la fin de ce mois mais qu’« elle a préféré démissionner avant ». Et assure : « je ne l’aurais pas gardée car il y a un grand malaise à la rédaction ».

La rédaction « craint » pour la suite

À TNTV, beaucoup se demandent qui prendra la suite de Lara Dupuy. Pour rappel, lors du départ de l’ancien rédacteur-en-chef, un appel à candidature avait été lancé. Plusieurs journalistes de la place avaient postulé ainsi qu’un collaborateur du Tapura à l’assemblée. Les employés affirment « ça craint si on travaille avec, la ligne éditoriale va être partisane ».

Face à cette démission, les journalistes de la rédaction, n’ont que ces trois mots à la bouche « allons de l’avant » ou « haere i mua ».

Lara Dupuy quittera ses fonctions le 23 octobre, prochain le jour de son anniversaire « je n’ai pas fait exprès » dit-elle.

Mateatata Maamaatuaiahutapu affirme qu’un appel à candidature sera lancé prochainement mais qu’en attendant « je vais faire avec l’équipe que j’ai (…) ce n’est pas cela qui va nous atteindre on a connu pire même si c’est jamais facile (…) mais c’est embêtant ».