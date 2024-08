Kauli Vaast face à Jack Robinson en finale : « Let’s go ! »

Le petit prince de Vairao deviendra-t-il le roi de Teahupo’o ? Réponse à partir de 14h30 pour Kauli Vaast, qualifié en finale après son succès étriqué contre le Péruvien Alonso Correa. Mais il faudra pour cela battre un sacré client, l’Australien Jack Robinson, vainqueur du Tahiti Pro l’an passé, 3e mondial et tombeur de Gabriel Médina en demies.

Coeurs sensibles, s’abstenir. Après le suspense qui planait depuis trois jours quand à l’organisation des finales, c’est un duel insoutenable qui a ouvert cette ultime journée de compétition, à l’issue de laquelle le podium olympique sera connu. Un duel entre un outsider, le Péruvien Alonso Correa, impressionnant depuis le début de la compétition, et le local de la compétition Kauli Vaast, porté par tout un pays.

Dans des conditions moyennes, avec des vagues déroulantes mais parfois rares, « hyper compliquées » selon Kauli, les deux hommes se sont rendus coup pour coup. D’abord avec de petits scores : 2, 0.87 et 4 pour le Tahitien ; 2.67, 1.37, 3.77, 0.67 puis 0.63 pour le Péruvien, très entreprenant. Il a fallu attendre la deuxième partie de manche pour voir les scores prendre de la hauteur. A l’aise dans ses manoeuvres, Correa a dégainé le premier, avec un 5.57. Réponse immédiate de Kauli, vif et agile au moment de se glisser dans de petits tubes, successivement notés 5.83 puis 5.13. Deux derniers scores suffisants pour prendre la tête définitvement, sans doute grâce à un coup de pouce de l’océan. Car bien que prioritaire dans les cinq dernières minutes, Alonso Correa n’a rien eu à se mettre sous la dent pour égaliser, malgré un score très serré de bout en bout (10.96 contre 9.60).

Une dernière marche nommée Jack Robinson

Le Péruvien disputera donc la petite finale, celle pour la médaille de bronze, contre Gabriel Médina. La vedette brésilienne a été défaite sans avoir pu s’exprimer pleinement, dans son duel au sommet contre l’Australien Jack Robinson (12.33 contre 6.33). Celui-ci, vainqueur à Teahupo’o en 2023, fera donc face à Kauli Vaast pour le titre olympique, dans une finale disputée à partir de 14h30 passe de Hava’e. « Let’s go ! » a commenté le Tahitien, qui s’élancera dans des conditions annoncées meilleures qu’au matin.

Parmi les meilleurs spécialistes du spot, Jack Robinson est un adversaire de taille pour le Tahitien : ces dix derniers jours, il s’est défait d’un tableau particulièrement relevé, en écartant successivement Lucca Mesinas, John John Florence, Ethan Ewing et donc Gabriel Medina. Et surtout, il semble tenir cette même forme ce lundi, puisqu’il a signé la meilleure vague (7,83) et le meilleur total de la matinée, preuve qu’il est possible de scorer dans ces conditions. S’il dispute ses premiers JO, comme le Polynésien, il est un peu plus expérimenté : à 26 ans, il en a déjà passé quatre à ferrailler avec les meilleurs mondiaux sur le Championship Tour. Il compte sept étapes mondiales à son palmarès, bien plus fourni que celui de son adversaire, toujours pensionnaire des Challengers Series (2e division).

Mais Kauli Vaast pourra compter sur sa capacité à répondre présent dans les grands-rendez vous, sur sa fine connaissance des lieux et surtout sur le soutien de tout un pays : dans l’eau d’abord, où son staff, ses coéquipiers et ses proches sont aux premières loges. Sur la plage aussi, où les 600 spectateurs de la fan-zone lui ont offert un triomphe romain lors de son passage en jet-ski à l’issue de sa demi-finale. Et puis enfin dans les différentes fan-zones et devant les télévisions de toute la Polynésie, et même de métropole pour les téléspectateurs nocturnes. En attendant de retourner à l’eau, le surfeur de Vairao expliquait vouloir « rester focus et garder le rythme » dans ces dernières heures d’attente.