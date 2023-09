Kauli Vaast intègre la police nationale

Le surfeur de la presqu’île a signé hier un contrat de deux ans en tant que réserviste de la police nationale. Au terme de quatre semaines de formation il pourra intervenir, en renfort des fonctionnaires de police, sur des missions de voie publique et d’assistance.

Le sport peut ouvrir des portes. C’est le cas de Kauli Vaast qui a signé un contrat de deux ans avec la police nationale. C’est une convention entre l’institution et la Fédération française de surf qui a permis au surfeur de la presqu’île de rejoindre Vahine Fierro dans les rangs des réservistes. Le jeune surfeur, qualifié pour les Jeux olympiques, participera à une formation de quatre semaines « pour obtenir sa certification de policier réserviste ». Au terme de celle-ci, il pourra intervenir, « en renfort des fonctionnaires de police lors de vacations », sur des missions de voie publique et d’assistance. Selon le communiqué posté sur les réseaux sociaux par la police nationale, comme Kauli, 67 athlètes de haut niveau sont actuellement intégrés au même titre. Des champions avec « des aptitudes spécifiques » tels que le dépassement de soi, la gestion du stress ou encore le goût de la performance qui sont « bénéfiques pour toute l’institution ». Il s’agit pour Rachel Costard, commissaire générale et cheffe de la mission sport, « de constituer une équipe qui ressemble à l’ensemble des policiers et des policières, en matière de diversité, de parcours et de représentations géographiques pour couvrir toutes les régions de France, dont l’outre-mer ». Une fierté également pour Kauli Vaast qui dit retrouver au sein de l’équipe des forces de l’ordre « des valeurs communes au sport » comme le respect, la discipline et le travail.