Dans le cadre de la Journée mondiale de la contraception célébrée ce mardi 26 septembre, la Direction de la santé a organisé une grande distribution de préservatifs à Moorea. Cette initiative de proximité consiste à rendre les préservatifs accessibles et gratuits dans les pharmacies, les magasins, mais aussi dans les stations-services. D’autres actions de sensibilisation sur la contraception et la thématique de « la vie affective et sexuelles » sont prévues, en parallèle à Tahiti, notamment auprès du « jeune public ».

Des préservatifs gratuits pour l’île sœur. C’est ce qu’a proposé la Direction de la santé ce mardi dans le cadre de la Journée mondiale de la contraception. Une initiative baptisée « la tournée des capotes » visant à rendre accessibles et gratuits les préservatifs dans les pharmacies, dans les magasins, mais aussi dans les stations d’essence. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat mis en place par la cellule de promotion de santé. En métropole, depuis le début de l’année, les jeunes de moins de 26 ans y ont accès gratuitement.

La contraception et la vie affective et sexuelle

Au programme : des rencontres sur la thématique de la vie affective et sexuelle avec une formation de 3 jours dispensée aux professionnels de l’association Emauta et l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO). Des actions qui s’inscrivent en fait dans la dynamique de l’évolution de la législation. Pour rappel, depuis le 14 avril 2022, la pilule d’urgence (« pilule du lendemain ») est disponible gratuitement et sans ordonnance, y compris auprès des infirmiers scolaires, les pharmaciens peuvent renouveler la pilule jusqu’à 6 mois supplémentaires (si la date de l’ordonnance originale date de moins d’un an) et les mineurs bénéficient désormais de l’anonymisation de leur consultation et de la prescription de contraceptifs.

À noter que la Direction de la santé inaugure ce mercredi un rendez-vous mensuel d’actions de sensibilisation grand public à Tahiti. Le nouveau directeur de la Santé, Philippe Biarez, sera lui-même sur le terrain à Papeete.