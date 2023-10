Kelly Asin-Moux enfin élu président de la CCISM

L’assemblée générale de la CCISM s’est tenue ce vendredi matin. Cinq mois après les élections, Kelly Asin-Moux, dont la liste avait remporté trois des quatre collèges, a été installé dans le fauteuil de président. Jean-Paul Tuaiva, dont la liste avait remporté le collège des métiers, est second vice-président. Mais une menace subsiste encore sur cette nouvelle gouvernance : la demande d’annulation des élections formulée par la liste sortante de Stéphane Chin Loy, que le tribunal administratif doit examiner le 14 novembre prochain.

L’assemblée générale de la CCISM consécutive aux élections de juin dernier s’est enfin tenue ce vendredi matin. La confusion qui avait entouré le scrutin, puis le refus du président de la commission électorale de proclamer les résultats, semble enfin dissipée.

Constituée de 36 membres élus bénévoles, l’Assemblée générale de la CCISM a été installée par le ministre en charge de l’Économie, Tevaiti Pomare, afin de représenter, pour les cinq prochaines années, les intérêts du commerce, de l’industrie, des services et des métiers. La nouvelle assemblée a débuté sa mandature par l’élection des huit membres composant le bureau, instance exécutive de l’établissement public, ainsi que de son président, pour deux ans et demi :

Président : Kelly ASIN-MOUX

Premier vice-président : Steeve LIU

Second vice-président : Jean-Paul TUAIVA

Troisième vice-président : Rexford BROTHERSON

Trésorier : Diego LAO

Secrétaire : Thierry TROUILLET

Trésorier adjoint : Tutehau MARTIN

Secrétaire adjoint : Philippe MAUNIER

Mais le feuilleton est-il pour autant terminé ? C’est le tribunal administratif qui devra apporter la réponse, quand il aura examiné le 14 novembre prochain, le recours en annulation des élections déposé par la liste sortante de Stéphane Chin Loy. « Il fallait clôturer proprement la première élection. Si le tribunal administratif décide qu’il faut que l’on retourne aux urnes, à ce moment-là on consultera notre collectif, et si on décide d’y retourner on y retournera, il n’y a pas de souci là-dessus« , déclarait Kelly Asin-Moux à la sortie de la réunion.

Jean-Paul Tuaiva, dont la liste avait remporté le collège des métiers, fait partie de l’équipe dirigeante. « Ça se fait en très bonne intelligence », dit le nouveau président. Il s’agit à présent de prendre ses marques : « La première chose c’est d’apprendre à connaître cette institution, et une fois qu’on aura vu comment ça fonctionne, définir les commissions internes. En tout cas, la gouvernance que je veux elle sera collégiale, je ne veux pas que ce soit une seule personne qui décide. On va commencer par lister l’ensemble des demandes qui émanent des patentés », dit Kelly Asin-Moux.

Les nouveaux collèges ont une dominante très, très masculine. Ce qui n’a pas échappé au ministre : « J’espère un jour voir une parité au niveau des collèges, et aussi au niveau du bureau. »