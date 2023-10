Sport traditionnel : une délégation tahitienne au festival Makahiki à Hawaii

Vaihau Botarri, Tainui Lenoir, Bernadette Tereopa et Okealani Tchang vont représenter le fenua à Oahu lors des Te Moana Nui Traditional Games i Vaihi. Ils affronteront d’autres délégations venant de tout le Pacifique sur des épreuves telles que le grimper au cocotier, le lever de pierre, la lutte ou la course des porteurs de fruits.

Les aito locaux vont défendre les couleurs de la Polynésie francaise à Hawaii. Comme chaque année, la Fédération des sports et jeux traditionnels a sélectionné ses meilleurs athlètes pour représenter le fenua lors du festival Makahiki à Waimea. Cette année, pour des raisons pratiques, c’est une petite délégation composée seulement de quatre Tahitiens – deux tane et deux vahine – qui feront le déplacement. Vaihau Botarri, Tainui Lenoir, Bernadette Tereopa et Okealani Tchang participeront donc les 4 et 5 novembre aux Te Moana Nui Traditional Games i Vaihi, l’équivalent du traditionnel Heiva i Vaihi sur lequel les athlètes locaux ont eu l’habitude de performer. Pour cette édition, la fédération a choisi des athlètes endurants et tenaces mais aussi compétitifs sur toutes les disciplines confondues. « Nous avons choisi des athlètes de haut niveau, assure Enoch Laughlin, le président de la fédération tahitienne. Ils sont très performants que ça soit au grimper au cocotier, au lever de pierre, au tapito (la lutte, ndlr) ou à la course des porteurs de fruits ». Selon la fédération, la sélection devrait « bien se classer » mais les costauds, bien que polyvalents, devront s’accrocher puisque toutes ces épreuves sont prévues sur une seule et même journée.

Au-delà de la compétition, l’objectif de cette participation est la poursuite de promotion de nos sports locaux dans le Pacifique. Car encore une fois, le festival va rassembler différentes délégations venant de tout le pacifique avec la Nouvelle Zélande, les îles Cook, Rapa Nui, Samoa, le Vanuatu, Fidji et bien sûr Hawaii. Une belle occasion d’échanger entre cousins du Pacifique sur la culture, mais aussi de découvrir les sports traditionnels propres à chacun de leurs peuples. Selon le président de la Fédération des sports et jeux traditionnels du fenua, les disciplines des tuaro ma’ohi font partie de celles qui sont « de plus en plus pratiquées dans le pacifique » notamment à Hawaii. Enoch Laughlin se souvient des « 300 athlètes de Kawaii » qui ont offert de belles performances sur les disciplines des tuaro ma’ohi l’an passé. Cet engouement pour les disciplines traditionnelles participe aussi à « monter le niveau » des athlètes locaux. Les entraînements « vont bon train » donc, et bien qu’ils soient peu nombreux à représenter le fenua cette année, ils sont prêts à en découdre.