Kevin Céran-Jérusalémy, roi du monde du va’a

Cinq fois champion du monde, quatre fois recordman du monde, Kévin Céran-Jérusalémy a été le roi des Mondiaux de va’a vitesse avec son équipage de Maona a Hine cette semaine. Il annonce sa participation au Te Aito et au Super Aito, mais pas à la prochaine Hawaiki Nui.

À 25 ans, Kévin Céran-Jérusalemy a été le roi des championnats du monde de va’a vitesse cette semaine dans la baie du Taaone. Le rameur tahitien a été cinq fois médaillé d’or, avec son club de Maona a Hine sur V12 500m élite, V12 500m club, V6 500m, V6 1500m et en solitaire sur V1 500m pour finir. Il a même décroché quatre records du monde sur ces quatre dernières distances.

Ses courses les plus dures ? « La V12 élite, la première course qu’on a faite dans ces championnats du monde, qui était direct une finale : on ne savait pas à quoi s’attendre », raconte-t-il. Et bien sûr, la discipline reine, le sprint pur en V1 500 mètres : l’effort solitaire face au tenant du record du monde Hititua Taerea, battu d’une demi-pirogue.

Kévin Céran-Jérusalemy, champion du monde en solitaire, avait pourtant plutôt misé sur sa préparation collective avec son nouveau club de Maona a Hine.

À peine les championnats du monde terminés, Kévin Céran-Jérusalemy va s’aligner samedi au départ du Te Aito à la pointe Vénus à Mahina. Même si sa préparation est « déréglée », il faudra compter sur lui.

À 25 ans, avec un palmarès gigantesque, Kévin Céran-Jérusalemy, ancien rameur de Shell Va’a, annonce qu’il ne sera pas sur la Hawaiki Nui Va’a fin 2018. « Maona a Hine, c’était juste pour les championnats du monde. Ma dernière course sera le Super Aito. Après je me consacrerai à mes projets personnels ».