« Koh-Lanta mettra l’île de Taha’a en valeur dans le monde entier »

Voilà déjà plusieurs jours que l’équipe de production de Koh-Lanta est arrivée en Polynésie française sur l’île de Taha’a afin de tourner la prochaine saison de l’émission. Pour Patricia Amaru, tavana de Taha’a, « Koh-Lanta mettra en valeur l’île dans le monde entier ».

C’est fait ! la plus célèbre émission d’aventure Koh-Lanta débarque en Polynésie française. C’est la toute première fois que l’émission fait son apparition en Polynésie française, du moins la version française puisque la version américaine, US Survivor, s’était déroulée dans l’archipel des Marquises, à Nuku Hiva, en 2001. C’est l’île de Taha’a qui a été choisie par la production pour cette nouvelle saison. Cette île située à 4,5 kilomètres au nord de Raiatea, dispose d’une situation géographique intéressante pour accueillir une émission d’aventure. Ses motu semblent être des espaces idéaux pour accueillir les épreuves. Taha’a est aussi l’île de naissance de l’un des aventuriers les plus célèbres de l’émission, Teheiura. L’aventurier vient de sortir un livre sur sa vie et ses aventures.

Koh Lanta : une belle promotion pour l’île

Pour la municipalité de Taha’a, l’émission pourrait donner un vrai coup de projecteur sur l’île, et devrait permettre de rebooster l’activité touristique. « Cette émission va rapporter beaucoup pour nous (…) on espère que le programme mettra en valeur notre île dans le monde entier, les touristes auront envie de visiter notre paradis », confie Patricia Amaru, tavana de Taha’a.

Concernant, les règles sanitaires : la production mettra en place un protocole sanitaire stricte. Tout comme la mairie de Taha’a. « Les gens de Taha’a respecteront scrupuleusement les règles d’hygiène mais surtout le personnel local qui a été employé par la production et qui sera amené à côtoyer les candidats du jeu », explique la tavana.