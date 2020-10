Le couvre-feu se terminera à 4 heures plutôt qu’à 6 heures du matin

Le décret signé ce vendredi par le premier ministre Jean Castex prévoit une adaptation du dispositif à la Polynésie. Le couvre-feu, en vigueur de 21 heures à 4 heures à Tahiti et Moorea, prendra bien effet samedi soir.

Paris a accordé une petite réduction de couvre-feu à la Polynésie. Alors que 54 départements métropolitains et leurs 46 millions d’habitants sont concernés par les interdictions de circulation nocturne, le décret signé par le premier ministre Jean Castex prévoit un horaire particulier pour la Polynésie. 21 heures – 4 heures au lieu de 21 heures – 6 heures en métropole. Un assouplissement qui parait aller de soi vu les habitudes de circulation matinale des Polynésiens. Beaucoup, chez les élus, et surtout chez les professionnels, demandaient aussi un début de couvre-feu décalé à 22 heures pour permettre aux restaurants de conserver une plus grosse partie de leur clientèle. Ils n’ont visiblement pas eu gain de cause.

À noter que le Haussariat et le Pays ont de nouveau rencontré les maires, ce vendredi. L’occasion de parler du renforcement des plans communaux de sauvegarde et rappeler les objectifs du couvre-feu : « lutter contre la propagation du virus en limitant les déplacements et les rassemblements de personnes propices à la diffusion du virus ».

Téléchargez les attestations de déplacement dérogatoires.

Lire aussi : Couvre-feu : le patronat demande les mêmes aides qu’en métropole