Kohai Schmit et Océane Tanguy, maîtres sur la Corrida de Faa’a

Un peu plus de 120 personnes se sont alignées sur la 27e édition de la Corrida de Faa’a. Une édition particulièrement éprouvante pour les organismes qui ont souffert de la chaleur.

Ils l’ont fait. Samedi en fin de journée environ 120 amateurs de course à pied ont participé à la 27e édition de la corrida de Faa’a. Malgré l’absence notable des ténors de la discipline, la course à été à la hauteur des attentes de ceux qui participaient pour la gagne. C’est le cas de Kohai Schmit qui a littéralement survolé l’épreuve. Confiant après sa deuxième place sur la Corrida Carrefour, il a cette fois bouclé les 8km en tête, en 28’36. « Je suis parti vite mais Je m’attendais à ce qu’il y ait un petit groupe qui me suive. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour moi, j’étais tout seul, confie le jeune champion de l’épreuve. À la deuxième place on retrouve le sociétaire de Tefana, Eddy Pang Fat, qui pointe à 29’50 suivi par le centralien Alexander Casu.

Chez les femmes, Oceane Tanguy, n’a pas non plus été trop inquiétée par ses adversaires. La coureuse de l’Ascep, bien que très éprouvée par la chaleur, a su gérer sa course de façon à terminer en tête. « Ça s’est passé dans des conditions très très dures, insiste la jeune femme. J’étais vite dans le rouge mais vers la moitié de la course je me suis senti mieux ». Elle signe ainsi sa deuxième participation et sa deuxième victoire avec un chrono de 32’15. À la deuxième place on retrouve Pauline Saïd avec un temps de 33’10 suivi à quelques secondes seulement, par Louise Grosgogeat.

Prochain rendez-vous pour les amateurs de course à pied sur route, la traditionnelle course de la St Sylvestre, prévue pour la première fois, le 30 décembre.