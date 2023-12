JO : Moetai Brotherson et Paris 2024 excluent toute réutilisation de l’ancienne tour des juges

Après l’essai raté de la barge des travaux, vendredi, qui avait endommagé le corail à Teahupoo, le président du Pays a répété que l’ancienne tour des juges et ses fondations ne pouvaient pas être réutilisées, appuyé par la représentante locale de Paris2024. Les travaux qui devaient démarrer lundi sont suspendus mais le maître d’œuvre continue d’étudier des solutions.

Les épreuves des JO de surf auront-elles vraiment lieu à Teahupoo ? Les essais techniques de la barge des travaux, filmés vendredi par les associations de protection de l’environnement, ont fait des vagues. « Le test s’est mal passé » a avoué sur le plateau de TNTV Moetai Brotherson qui « regrette, comme tout le monde » cet incident. L’idée de réutiliser l’ancienne tour a quant à elle été abandonnée par Moetai Brotherson qui « ne veut pas la responsabilité de mettre des vies en danger ». Il s’interroge sur la « pérennité » des épreuves olympiques de surf, dont l’annulation coûterait plusieurs milliards au Pays, et au-delà des Jeux, sur le maintien de compétitions d’ampleur sur le site.

La nouvelle tour ou rien

Trop dangereuse, l’ancienne tour ? C’est aussi l’avis de Paris 2024. Pour le moment, le démarrage des travaux prévu lundi a été suspendu mais le président précise toutefois que le maître d’œuvre et ses techniciens travaillent encore pour trouver des solutions. De son côté, Paris 2024 entend les associations et avoue que l’accès au site est complexe. Barbara Martins, la représentante locale de Paris 2024, suggère désormais une « collaboration technique étroite » pour trouver une solution qui convienne à tous. Elle précise enfin que celle-ci devra prendre en compte « le postulat de base », à savoir une nouvelle tour et de nouvelles fondations.