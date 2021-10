Kylie Teivao, médaille d’or en arts de la table au concours de Meilleur apprenti de France

Après une médaille d’or régionale en avril dernier, Kylie Teivao a obtenu mercredi, à l’hôtel Bristol de Paris, la médaille d’or de meilleure apprentie de France en arts de la table et du service. La jeune Polynésienne, issue de la 1ère année de Brevet de technicien supérieur (BTS) des métiers de la restauration et de l’hôtellerie (MRH) du lycée hôtelier de Outumaoro, a su se démarquer.

Le lycée hôtelier forme des apprentis en or. Après plusieurs mois de travail acharné, Kylie Teivao décroche l’or au concours du Meilleur apprenti de France, dans une discipline où aucun apprenti polynésien ne s’était jamais présenté : les arts de la table et du service. Pour cette édition, il était demandé aux candidats de démontrer leur savoir-faire à L’Epicure, le restaurant gastronomique de l’hôtel Bristol de Paris. Pour être évalués, les apprentis ont du passer 9 épreuves variées sur 2h30, allant d’examens écrits au flambage de fruits en passant par le service du vin et de l’argumentation commerciale pour les boissons et les mets. L’apprentie tahitienne a réussi avec brio.

Il y a une semaine, c’était Juliano Hiriga, un apprenti du même lycée, qui a décroché le titre du meilleur apprenti de France dans la catégorie «cuisine froide».

