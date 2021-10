Objectif 2027 pour le pôle de santé privé unique

Un protocole d’accord a été signé hier pour la création du futur pôle de santé privé unique, qui devrait ouvrir ses portes à Punaauia sur l’une des parcelles du Village Tahitien en 2027.

Est-ce que cette fois est la bonne ? Le projet de pôle de santé privé unique qui figure dans le Schéma d’organisation sanitaire de 2016 est désormais annoncé pour 2027. Un protocole d’accord a été signé hier à la présidence, pour la création d’un pôle de santé privé unique (PSPU) qui regroupera au sein d’une seule infrastructure médicale, les activités des trois cliniques privées.

Ce nouvel établissement de soin dont l’implantation est envisagée à Punaauia, devrait ouvrir ses portes en 2027. Il contribuera à la modernisation et au redimensionnement des plateaux techniques existants afin de les adapter aux besoins de soins à l’horizon 2030. Par ailleurs, il participera à l’attractivité du territoire pour intéresser de nouveaux talents et si possible d’origine polynésienne.

Le gouvernement et les dirigeants des établissements de soins privés souhaitent préparer l’avenir en prenant en compte l’évolution des pathologies les plus fréquentes constatées au niveau local, les risques sanitaires désormais connus mais aussi les effets du vieillissement de la population. C’est donc un équipement structurant qui est envisagé et qui placera le système de santé du Pays en très bonne position au niveau régional, affirme le communiqué de la présidence.

Le projet de PSPU sera porté par une démarche de co-construction public/privé afin d’une part de rechercher le maximum de synergies avec le CHPF et d’autre part de garantir aux Polynésiens des infrastructures, des outils et des professionnels du plus haut niveau. Cette coopération globale est nécessaire pour la production d’un projet d’établissement pertinent, pour garantir sa viabilité financière et fonctionnelle.

Avec communiqué