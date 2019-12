La baie de Cook enfin débarrassée du voilier abandonné

L’épave située dans la baie de Cook à Paopao sur l’île de Moorea a été entièrement retirée. Les derniers éléments de l’épave ont été retirés mardi et l’ensemble des pièces découpées a été transporté à Papeete par barge afin d’être traité par le CRT de Motu Uta.

Ce navire, inoccupé depuis plusieurs années, avait échoué sur le rivage et n’avait plus de propriétaire identifié. Son état délabré et l’absence d’étanchéité de sa coque en faisait une épave qu’il importait de dépolluer et de démanteler avant la saison cyclonique. À l’issue d’une consultation, l’opération qui aura couté 1,9 million de Fcfp a été confiée à un opérateur spécialisé, qui avait pour obligation de procéder à la dépollution en prenant les précautions nécessaires autour du navire pour éviter les risques de pollution du lagon. Elle a ensuite procédé au démantèlement du navire lui-même, incluant la découpe de l’épave et la remise en état du site.