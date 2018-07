La basketteuse Céline Dumerc bientôt à Tahiti

Championne d’Europe, vice-championne olympique et surtout record-women du nombre de sélection en équipe de France de basket, la capitaine et meneuse tricolore, Céline Dumerc, sera à Tahiti début août pour un stage avec le club Fei Pi.

La capitaine et meneuse de l’équipe de France de basket au palmarès impressionnant, Céline Dumerc, va donner l’un de ses stages « No limit » à Tahiti du 6 au 10 août prochain. Championne d’Europe en 2009, vice-championne olympique à Londres en 2012, puis trois fois vice-championne d’Europe, Céline Dumerc détient surtout à 36 ans le record, féminin et masculin, du nombre de sélection en équipe de France de basket : 262 capes ! L’occasion pour les fans polynésiens de la discipline de croiser l’un des monuments du basket français.