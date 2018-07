Anoanotupu, expo originale pour artistes originaux

L’exposition éphémère d’artistes polynésiens Anoanotupu se tient jusqu’au 24 juillet à la galerie Winkler à Papeete. Poète, peintre, sculpteurs… Des artistes, des œuvres et des matériaux plus différents les uns que les autres pour une exposition totalement hors du commun.

Anoanotupu, c’est le nom de l’exposition peu ordinaire à la Galerie Winkler du centre-ville de Papeete qui accueille du 12 au 24 juillet en entrée libre huit artistes polynésiens. La propriétaire de la galerie, Vaiana Drollet, explique que les artistes partagent des univers singuliers à travers différents médiums : peinture, textile ou encore travaux en métal.

Ces artistes, tous différents, présentent leurs travaux originaux tels que des « exploitations pêle-mêle de la relation entre l’être humain et les animaux d’élevage » ou encore des travaux en métal tressé, dépoli, fraisé ou lustré. La poète Flora Devatine joue notamment avec des résidus de mots ou des fragments de pensées pour donner une vision de l’évolution de la société ma’ohi.

Des disciplines différentes pour des artistes différents

L’un des exposants, Viri Taimana, se définit comme un « artiste pluridisciplinaire ». Il explique qu’il n’est pas facile d’aborder le sujet de cette exposition avec les gens qui n’ont pas l’habitude : « il faut avoir les clés pour décrypter ce qu’on voit et pour les gens ordinaires c’est assez difficile d’avoir les clefs ». Ce qui détermine le choix de la discipline -la peinture, la sculpture, le textile…- c’est la thématique que les artistes s’imposent et qu’ils essayent de partager avec le public. Viri Taimana a choisi la peinture pour évoquer la terre et le patrimoine.

Le sculpteur Tokainiua Devatine pense au contraire que l’exposition est assez facile d’accès : « car les gens comprennent la démarche et cela devient donc quelque chose de naturel ». L’artiste travaille le métal tressé. Il fait appel à des objets du quotidien, notamment des cuillères, des casseroles, des fourchettes… Une façon d’interpeler le spectateur dans son quotidien.

Krystal Lorphelin