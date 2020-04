La carte aux trésors en Polynésie française 🚁😍 Des paysages paradisiaques… Direction la Polynésie française pour le grand retour de La Carte aux Trésors avec Cyril Féraud ! Posted by France 3 on Tuesday, April 7, 2020

L’émission d’aventure La Carte aux trésors fait son retour ce soir sur France 3 à 21h05 et sur Polynésie la 1ère à 20 heures dans un numéro entièrement tourné en Polynésie française.

C’est un numéro inédit qui attend ce soir les téléspectateurs : le mythique jeu d’aventure de France 3 La Carte aux trésors est de retour pour un nouveau numéro inédit et exceptionnel à la découverte de la Polynésie française. La zone de jeu s’étendra sur l’ensemble de l’archipel de la Société : des îles de Tahiti et Moorea, à celles de Raiatea, Tahaa et Huahine.

Le concept est simple : deux candidats s’affrontent dans une course d’orientation quelque part en France. Une course parsemée d’embûches puisque les candidats doivent résoudre des énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au fameux trésor. Pour se déplacer, les candidats ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent en partie solliciter l’aide des habitants pour avancer d’un point à un autre.

D’après nos confrères de Ouest-France, l’émission habituellement tournée en 48 heures a nécessité cette fois 5 jours de tournage, en novembre dernier. Cet épisode n’a pas été tourné que dans les airs mais aussi, forcement, beaucoup dans l’eau. Les candidats n’ont d’ailleurs découvert la destination qu’une fois dans l’avion, mais la production s’était tout de même assurée que les candidats étaient de bons nageurs et pouvaient plonger, même en profondeur. Cette fois, les deux candidats se nomment Pauline et Jérémy.