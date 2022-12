La cheffe de la diplomatie française demande la «libération» des «otages» français détenus en Iran

En marge du sommet de soutien à l’Irak qui se déroule en Jordanie, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a indiqué avoir demandé à son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, la « libération des otages » français détenus par l’Iran. Selon les autorités françaises, sept ressortissants sont actuellement détenus en Iran.

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a indiqué avoir demandé mardi à son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, en marge d’un sommet régional en Jordanie, la « libération des otages » français détenus par l’Iran. Lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet consacré à l’Irak, Catherine Colonna a ajouté avoir appelé son homologue au respect des « droits civils et politiques » en Iran et à la « non-ingérence » de Téhéran dans son voisinage.

« Respect du droit international »

« Je lui ai parlé brièvement dans la salle du sommet pour lui demander à nouveau la libération immédiate des otages qui sont détenus par l’Iran et le plein respect du droit international humanitaire et du droit international en général« , a-t-elle déclaré. « Cela veut dire respecter ses obligations internationales tant pour ce qui a trait aux droits civils et politiques (..) qu’à la non-ingérence dans les affaires d’autrui« , a souligné la ministre française des Affaires étrangères.

Aucun « résultat significatif »

Dans une lettre au président Emmanuel Macron datée de lundi, les comités de soutien de Fariba Adelkhah et Benjamin Brière ont appelé l’exécutif à « reconsidérer sa stratégie de négociation« , jugeant qu’elle n’a « engrangé aucun résultat significatif« .

Les otages ne sont « rien d’autre qu’une monnaie d’échange pour des transactions obscures qui ne les concernent en rien« , écrivent-ils, en redoutant que la liste ne s’allonge « puisque la capture d’étrangers est devenue une véritable politique publique en Iran« . Catherine Colonna a aussi précisé avoir « explicitement mentionné (auprès de son homologue) la livraison de drones en Russie servant à la guerre menée par la Russie en Ukraine« .

Kiev et ses soutiens occidentaux ont accusé la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques en Ukraine ces dernières semaines.