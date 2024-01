Dans un communiqué, le Syndicat des médecins libéraux de Polynésie française exprime, au nom de tous les soignants libéraux, l’impression de « mépris » pour leur contribution durant la crise sanitaire après avoir pris connaissance du rapport d’enquête sur la gestion de la crise Covid, qui ne les mentionne pas et qui les a encore moins auditionnés, écrit son président Didier Bondoux.

Les médecins libéraux sont « déçus » par le rapport d’enquête de l’Assemblée de la Polynésie française sur la gestion de la crise Covid. « 300 pages et pas un mot sur leur rôle pendant la pandémie », « 150 personnes auditionnées et pas un des 750 libéraux qui étaient au front », écrit le président du syndicat, le Dr Didier Bondoux. « Oui, ce rapport (…) est de toute évidence une insulte pour les professionnels de santé libéraux, écrit-il. Aucune mention sur le travail incessant au plus près de la population» , ni sur les professionnels qui « ont mis en danger leur propre vie ainsi que celles de leurs proches, avec parfois des hospitalisations et même des séjours en réanimation à la clé », citant aussi ceux qui sont allés prêter main forte au CHPF et dans les autres structures de santé, ceux qui ont vacciné tous les weekends bénévolement… « Mais non, nous n’existons pas… c’est absolument révoltant. »

Révoltés aussi, les médecins libéraux, par certaines des conclusions de la commission d’enquête, qui recommande d’explorer les « traitements préventifs » ou la médecine dite « alternative » qui n’a pas « prouvé scientifiquement une quelconque efficacité en la matière.» « Non, la médecine n’est pas une croyance », conclut le Dr Bondoux.