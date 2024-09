La Cour de cassation confirme la relaxe d’Oscar Temaru dans l’affaire Radio Tefana

« La cour de cassation confirme la relaxe d’Oscar Temaru, ancien Président de la Polynésie française, aujourd’hui définitivement blanchi des accusations de prise illégale d’intérêts qui étaient portées contre lui depuis une décennie », fait savoir aujourd’hui Me David Koubbi, l’avocat du maire de Faa’a, sur les réseaux sociaux. « La Cour d’appel de Papeete, présidée par Karim Sekkaki, avait relaxé Oscar dans un arrêt courageux d’une précision horlogère. Cette décision est aujourd’hui définitive », écrit-il aussi.

Dans cette affaire, il était reproché à la mairie de Faa’a d’avoir financé Radio Tefana, à hauteur de 192 millions de francs entre 2010 et 2017, de mettre à sa disposition des agents communaux, des locaux et du matériel, dans le but de faire la promotion de l’idéologie du Tavini dont plusieurs cadres se sont succédé à la tête de la structure associative. En septembre 2019 Oscar Temaru, en tant que maire de Faa’a, avait été condamné en première instance, pour prise illégale d’intérêts, à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 5 millions de Francs. En tant que membres du conseil d’administration de la radio, Vito Maamaatuaiahutapu écopait de 3 mois avec sursis et 3 millions d’amende, et Heinui Le Caill d’un mois avec sursis et 500 000 Francs d’amende, tous deux pour recel de prise illégale d’intérêts. Radio Tefana en tant que personne morale était condamnée à une amende de 100 millions de Francs, soit cinq fois le montant requis par le ministère public à l’époque, qui aurait signé la mort de la station.

Tous les prévenus avaient fait appel de cette décision et en mai 2023, la Cour d’appel de Papeete renversait le jugement de première instance, prononçant la relaxe générale. Critiquant les manquements de l’instruction dans ce dossier, la cour avait estimé que le délit de prise illégale d’intérêt n’était pas constitué, les bénéfices, même non financiers, tirés par les prévenus de l’activité de Radio Tefana n’étant pas établis. Le parquet de Papeete s’était alors pourvu en cassation, invoquant le besoin de faire la lumière dans cette affaire qui avait donné lieu à deux jugements diamétralement opposés.

Pour Me Koubbi, l’arrêt de la Cour de cassation est la confirmation que « le ministère public, au travers de cette “procédure politique”, a porté atteinte aux droits de la défense d’Oscar Manutahi Temaru, leader indépendantiste et fondateur du Tavini Huiraatira No Popora. »