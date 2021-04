La création contemporaine s’expose à l’UPF pour la Journée mondiale de l’art

La 2e Journée mondiale de l’art avait lieu ce jeudi 15 avril à la bibliothèque de l’UPF sur le campus d’Outumaoro autour de visites commentées par les commissaires d’expositions, Valmigot et Here’iti VR accompagnées de nombreux artistes, mais aussi de conférences et d’ateliers organisés par les associations et institutions partenaires comme Oceania, Te Fare Natura, Moana Explorers, et l’Institut polynésien de biomimétisme. Retour en images sur ce deuxième temps fort de l’exposition-événement « Les Peuples de l’eau », visible à la BU jusqu’au 30 avril prochain, avec plus de 49 artistes et leurs 90 œuvres. Un événement unique, témoin de la créativité foisonnante des artistes polynésiens.