Théâtre : « Quand la Chine téléphonera », une comédie déjantée bientôt à Tahiti

« Quand la Chine téléphonera », de Patricia Levrey Les 29 et 30 avril, le 2 mai, et du 4 au 9 mai à 19 heures (18 heures les dimanches) Billets en vente sur ticketpacific.pf, à Radio 1/Tiare FM Fare Ute et dans les magasins Carrefour (Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao) Tarif : 3 900 Fcfp (moins de 12 ans : 3 000 Fcfp – groupes à partir de 6 personnes : 3 500 Fcfp la place)