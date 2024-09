La CSTP-FO dépose un préavis de grève à la DJS

Alors qu’un projet de scission couve toujours à la Direction de la Jeunesse et des Sports, la CSTP-FO a déposé un préavis de grève. Les agents mécontents demandent le retrait du projet, après que la ministre Nahema Temarii ait expliqué sur notre antenne qu’il est toujours dans les cartons, alors que son directeur de cabinet Lionel Lao avait écrit, quelques jours plus tôt, que la version présentée fin août n’était plus d’actualité. La grève pourrait être effective dès le dimanche 22 septembre.

La grogne des agents de la DJS se poursuit sur le terrain syndical. Ce lundi, la CSTPO-FO annonce avoir déposé un préavis de grève illimité. En cause, le projet présenté le 29 août dernier, qui prévoit la scission de cette administration en deux entités distinctes : d’un côté une Direction des sports, de l’autre une Direction de la jeunesse, en lieu et place de la DPDJ. Dès son annonce, cette réorganisation avait provoqué de vives contestations en interne, certains agents dénonçant un manque de concertation.

Une pétition avait alors circulé, la CSTP-FO s’était emparée du sujet en écrivant au président, de nouvelles réunions pour discuter des inquiétudes en internes s’étaient tenues. Quatre jour plus tard, le directeur de cabinet de la ministre Nahema Temarii, Lionel Lao, avait fini par calmer la grogne dans un courrier aux agents. Il expliquait que « concrètement, le programme qui vous a été présenté en réunion le jeudi 29 août n’est plus d’actualité ». « Les travaux actuels de création de la Direction de la jeunesse seront suspendus, afin que nous puissions travailler sereinement sur vos préconisations, celles du ministère mais également celles de nos usagers ». Il précisait attendre des propositions des agents pour ce lundi 16 septembre, en amont de futures réunions censées se dérouler début octobre.

Mais cette tentative d’apaisement est finalement tombée à l’eau, lorsque moins de dix jours après ce courrier, le 12 septembre, la ministre Nahema Temarii avait expliqué sur notre antenne que le projet de réorganisation de la DJS est toujours d’actualité. « J’ai envie que tout le monde soit embarqué dans cette nouvelle réorganisation, mais j’espère sincèrement que, dans le lot des réfractaires à la DJS, il y a aussi une remise en question qui a été opérée », notait notamment la ministre de tutelle. « Tout le contraire » de la lettre de son directeur de cabinet, pour la CSTP-FO, qui menace donc de faire grève à compter du « dimanche 22 septembre à 00h00 ». Le syndicat demande le retrait du projet, le respect du courrier de Lionel Lao et le maintien des instances de direction actuelles.