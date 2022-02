La culture du cannabis à usage médical autorisée en métropole

L’État français a autorisé par un décret publié vendredi dernier la culture des variétés de Cannabis Sativa L. en métropole, et posé les bases d’un contrôle strict de leur utilisation à visées thérapeutiques. C’est un pas vers la production de médicaments à base de cannabis sur le sol français, sachant que certains patients en bénéficient déjà grâce à l’importation.

Jusqu’à présent la culture du chanvre était autorisée dans l’Hexagone pour la production de textiles ou d’isolants. Ce vendredi a été publié un décret du ministère de la Santé au Journal officiel de la République française (JORF) qui précise les conditions et les modalités de la culture et de la production du cannabis à usage médical, afin de permettre la création d’une filière allant de la culture au médicament à base de cannabis à usage médical en France.

Il entre en application en deux temps. L’article trois autorise la culture de variétés de chanvre plus puissantes, et est d’ores et déjà applicable. Les articles 1 et 2 quant à eux, entreront en vigueur le 1er mars. Ils définissent le cadre d’obtention d’une autorisation de cultiver ces variétés qui continue d’exclure tout usage récréatif. Un cahier des charges strict doit être défini par le gouvernement central.

Si des médicaments à base de cannabis sont déjà importés et prescrits à certains malades souffrant de douleurs aigües, cette autorisation est un progrès pour les militants qui défendent cette filière de production. Elle concerne la culture des variétés de la famille du Cannabis Sativa L., qui contiennent davantage de cannabinoïdes, ce qui amène ce contrôle plus strict de la future filière de production.

