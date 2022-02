La production du téléfilm La Dernière reine de Tahiti recherche encore des petits rôles et des figurants. Le samedi 26 février, Claire Schwob, directrice de casting, recevra les volontaires au centre culturel Tamaeva à Papetoai PK23 à Moorea, entre 13 et 17 heures.

Il est encore temps de faire partie du casting du téléfilm La Dernière reine de Tahiti qui retrace la vie de la reine Pomare. Le tournage à proprement parler débutera le 10 mars… dans un peu plus de deux semaines. Le rôle principal sera interprété par Tuhei Adams que l’on a vue dans Gauguin aux côtés de Vincent Cassel. Cette fois-ci elle incarnera la souveraine dont le règne d’une cinquantaine d’années est marqué par la transition de la Polynésie vers le protectorat français.

Des figurants : rien de bien compliqué

Mais avant, des petits rôles sont encore à prendre et le rendez-vous est donné à Moorea, samedi 26 février de 13 heures à 17 heures au centre culturel Tamaeva de Papetoai, au PK 23. « Tous les habitants de Moorea sont les bienvenus », appelle Claire Schwob, directrice de casting. Pas de compétence particulière attendue si ce n’est celle de suivre les instructions de la réalisation : marcher, regarder à un endroit, des « scènes de vie ». Pour ces rôles de figuration, ou silhouettes, « il n’y a pas de paroles à apprendre donc c’est assez simple ».

Une jeune fille de 14 ans et un garçon de 6 à 8 ans entre autres

Ce week-end, Claire recevra également des personnes pour les « petits rôles » : elle recherche une « jeune fille polynésienne de 14 ans », pour jouer la reine Pomare dans sa jeunesse. Et puis on également « un petit garçon entre 6 et 8 ans, plutôt dégourdi si possible » ainsi que des personnes au profil caucasien pour des rôles de pasteurs et de médecins par exemple. Pour toute information, la directrice de casting est joignable au 87 711 006.