La danse moderne s’invite dans les jardins du Musée de Tahiti

Après le ‘ori tahiti, c’est le modern jazz, le hip-hop, la danse contemporaine et même un peu de classique qui se croiseront dans les jardins de Punaauia. Le tout sur un thème très polynésien : La naissance de Havai’i. Ce mini-festival, organisé à l’initiative de la Maison de la culture, mettra en scène les élèves des centres de danse Tamanu et Vanessa Roche.

Donner du souffle à l’art et au spectacle, malgré le Covid. C’est le mot d’ordre de la Maison de la culture, qui a programmé plusieurs les évènements « hors les murs » en cette fin d’année. Après l’école de ‘Ori Tahiti Aratoa le 20 octobre, et avant Manohiva, mi-décembre, ce sera au tour de deux écoles de danse moderne d’investir les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Un site « qui offre un cadre superbe, et beaucoup de possibilités artistiques », rappelle la directrice de Te Fare Tauhiti Nui, Hinatea Ahnne. Pour s’assurer d’une « fusion » des genres et des influences ces 6 et 7 novembre, elle a demandé aux écoles de travailler sur « la naissance de Havai’i » telle que décrite par Jean-Marc Pambrun. Pour le reste, les professeurs de danse ont carte blanche.

Deux écoles ont pu répondre à l’appel de la Maison de la culture. Et ont chacune sélectionné 20 élèves parmi leurs danseurs et danseuses confirmés. Pour Solène Le Houëdec, directrice du centre de danse Tamanu, il s’agissait bien sûr d’un défi, vu la thématique, le format et surtout le temps de préparation très court. Mais l’intérêt pour les élèves est évident.

Vanessa Roche se dit elle aussi ravie de faire participer ses élèves à cet évènement, qui pourrait, pourquoi pas, s’imposer comme un rendez-vous annuel de la danse moderne. Après des semaines de travail sur les choix de musiques et de création de chorégraphies, la professeure promet un spectacle original et éclectique.

Les billets – 200 places par soirée – seront en vente dès demain sur le site de la Maison de la Culture, au prix de 2 000 francs par personne. Des feuilles de bananiers seront disposés sur le site pour permettre le regroupement des personnes de la même famille, qui pourront aussi s’installer sur leur natte. TFTN propose aussi une diffusion en « live streaming » payant.