La dépression Pita se dirige vers la Polynésie

Suivie depuis plusieurs jours, une perturbation en formation entre Niue et Fidji a passé cette nuit le stade de dépression tropicale modérée. Nommée « Pita », elle se dirige vers les Cook en se renforçant. Elle pourrait même devenir une dépression forte avant de se rapprocher de la Polynésie ce weekend, entraînant des conditions météorologiques et maritimes « agitées » aux Australes et dans une moindre mesure à Tahiti et la Société. Météo France prévoit un essoufflement du phénomène en début de semaine.

Pour l’instant situé plus de 2000 km à l’Ouest de Tahiti, Pita devrait rapidement se rapprocher dans les prochains jours, balayant les Cook dans la journée de samedi et se rapprochant de Rimatara dimanche. La dépression tropicale, devenue « modérée » et donc nommée par les autorités fidjiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, va sur son trajet « continuer à s’intensifier » d’après Météo France. Elle pourrait même atteindre le stade de dépression tropicale forte, avec des vents moyens compris entre 90 et 120 km/h. À l’approche des Australes, toutefois, Pita devrait rencontrer des « conditions environnementales plus contraignantes » et « propices à son affaiblissement ». Ce qui pourrait aboutir à une dissipation du phénomène dans la journée de lundi. Des conditions météorologiques « agitées » sont tout de même attendues ce weekend aux Australes, avec des vents forts, une mer dangereuse et de fortes pluies. Tahiti et la Société, qui connaissent déjà de violentes averses ce vendredi matin, devraient aussi voir le ciel et la mer se dégrader entre samedi et dimanche.