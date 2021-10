La dermatite dans la peau

Entre le PK 15 et le PK 18 à Puunauia-Paea, plusieurs cas de « dermatite du surfeur » ont été recensés par le Bureau de veille sanitaire.

Plusieurs médecins ont signalé depuis le début de la semaine le cas de patients qui présentaient des éruptions cutanées avec démangeaisons et boutons dans cette zone de la côte Ouest. Le phénomène saisonnier ne présente pas de risque grave, malgré des démangeaisons qui peuvent se prolonger sur une petite semaine. Les premiers symptômes se font ressentir dès la baignade avec des sensations de picotements, généralement localisées sur le thorax, l’aine ou les cuisses.

Le BVS explique que cette dermatite est liée à la prolifération de micro-organismes (larves de méduses ou d’anémones) durant la période chaude. Le port de lycra et maillots et le frottement de ces derniers avec la peau favorise d’ailleurs l’apparition des symptômes. La Direction de la Santé déconseille de se baigner dans la zone située entre le PK15 et le PK18.