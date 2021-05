La direction de la Dépêche de Tahiti condamnée pour atteintes au droit syndical

Dominique Auroy et Pierre Marchesini ont été condamnés ce matin à 894 000 francs d’amende pour plusieurs délits d’entrave à l’action syndicale opérés après la reprise de La Dépêche de Tahiti en 2014. Ils devront aussi indemniser, entres autres, un salarié protégé licencié sans autorisation, à hauteur de 11 millions de francs.

Des faits d’une « gravité particulière » justifiant « l’amende maximale ». C’est ainsi que le tribunal correctionnel a qualifié, ce mardi matin, les différentes atteintes au droit syndical constatées par l’inspection du travail entre 2014 et 2015 à La Dépêche de Tahiti, tout juste rachetée par Dominique Auroy. L’homme d’affaire était mis en cause comme Pierre Marchesini, en tant que co-gérants de la société. Parmi les faits qui sont reprochés aux deux hommes, qui n’étaient présent ni à l’audience, le 20 avril, ni pour ce délibéré : des entraves au fonctionnement d’un comité d’entreprise, à celui du comité d’hygiène et de sécurité, des ruptures sans autorisation de contrats de travail de délégués syndicaux dont certains s’étaient constitués partie civile…

Après des renvois à répétition, ils auront finalement gain de cause. Dominique Auroy et Pierre Marchesini ont été condamnés à une amende de 894 974 francs. La somme maximale prévue par la loi, donc, et dont la procureure avait regretté, à l’audience, la faiblesse. Les co-gérants sont surtout condamnés à payer deux syndicats – la CSTP et la CSIP – et à trois salariés des indemnités de 300 000 francs pour préjudice moral. L’un d’eux, salarié protégé licencié malgré le refus de l’administration de délivrer une autorisation, obtient en outre le paiement de 11 millions de francs au titre du préjudice matériel et économique.