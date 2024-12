La direction des services judiciaires veut envoyer un psy aux magistrats de Papeete

Alors que l’inspection générale de la justice a mené une quatrième mission en juin pour éclaircir la situation au parquet de Papeete, où les magistrats sont divisés, TNTV révèle ce lundi les points à retenir du rapport, qui dénonce à nouveau un parquet « entravé par des conflits entre magistrats » et recommande la mise en place d’un « groupe de travail sur les risques psycho-sociaux ».

Pour la quatrième fois en trois ans, le ministère de la justice a mené une mission d’inspection au tribunal de Papeete. C’était en juin dernier. En cause, des tensions entre les procureurs. Comme le révèle TNTV ce lundi, un courrier du directeur des services judiciaires donne plusieurs éléments quant au contenu du rapport, qui, lui, n’est pas connu. Ce texte évoque notamment un parquet « entravé par des conflits entre magistrats et des oppositions assumées de certains d’entre eux à la procureure de la République », desquels « découlent des risques psychosociaux majeurs », mis en exergue ces dernières semaines par une succession d’arrêts maladie au sein du parquet, où 50% des procureurs sont absents. Toujours selon TNTV, la mission recommande une harmonisation des relations entre le parquet et le parquet général.Les inspecteurs préconisent donc de mettre en place « un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux en y associant un psychologue du travail ».

Comme le soulignait une mission du Sénat sur la situation de la justice en Polynésie française, dont les conclusions ont été rendues en octobre, le courrier de la direction judiciaire relève que « l’exercice trop prolongé d’une même fonction sur un même ressort, a fortiori outre-mer, peut mettre à l’épreuve l’impartialité du magistrat mais aussi rendre plus difficile pour un chef de juridiction ou de cour la modification de l’organisation des services et des attributions des chacun ». En Polynésie, plusieurs magistrats sont présents depuis plus de dix ans.