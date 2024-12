L’assemblée rend hommage à Teraupo’o, figure centrale de la guerre des îles Sous-le-Vent

L’assemblée de la Polynésie accueille à partir de vendredi 6 décembre une exposition sur la résistance contre l’annexion française à Raiatea, menée par le chef Teraupo’o durant la guerre des îles Sous-le-Vent. « Teraupo’o, héros ou martyr ? » retrace un épisode mal connu de l’histoire du fenua. L’historien Vaki Gleizal et Albert Guilloux-Chevalier donneront une conférence à l’ occasion de l’ouverture de l’exposition.

Qui était Teraupo’o, ce chef de Raiatea qui, quarante ans après les guerres franco-tahitiennes, a mené la révolte contre l’annexion des îles Sous-le-Vent par la France ? « Un héro certainement, un martyr peut-être », répond l’historien Vaki Gleizal. Il en convient, « on ne sait rien de lui à part ses combats vécus et connus au miroir de ses adversaires. » Mais l’exposition, et la conférence de Vaki Gleizal qui suivra son ouverture, permet « d’expliquer son époque ».

L’ancien tavana de Tumaraa, Albert-Guilloux Chevalier, qui fut aussi adjoint aux archives territoriales, donnera également une conférence, sur la guerre des îles Sous-le-Vent. C’est l’ultime épisode de la résistance armée contre le contrôle de la France sur les îles de la Société. Il s’étale de 1887 à 1897, et a été marqué par « des bombardements, des négociations et des répressions militaires intenses. » Au moins une cinquantaine de natifs de Raiatea et Tahaa furent tués, Teraupo’o et ses proches furent déportés à Nouméa, et les partisans de Teraupo’o furent exilés à Ua Huka ou enrôlés de force pour travailler sur les routes de Raiatea.

L’assemblée de la Polynésie souhaite ainsi « mieux comprendre l’impact de ces événements sur la mémoire collective et leur influence sur le statut de la Polynésie française.»

L’exposition ne sera visible que du 6 au 8 décembre dans le hall de l’assemblée, mais son ouverture et les conférences seront retransmises en direct, et visibles en replay, sur le site Internet de l’APF, sur sa chaine YouTube et sa page Facebook.