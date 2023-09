La direction des transports terrestres à la recherche de la mobilité verte

La Semaine européenne de la mobilité au fenua s’est tenue du 16 au 22 septembre. Afin de sensibiliser le grand public, mais aussi les administrations et les entreprises aux pratiques écoresponsables en matière de déplacements, quatre challenges étaient organisés dont les vainqueurs se sont vus récompensés ce vendredi. À noter qu’au premier semestre 2024, une application de covoiturage devrait voir le jour et une gratification sera versée aux conducteurs qui jouent le jeu.

Organisée par la Direction des transports terrestres, cette semaine de la mobilité a été l’occasion de se pencher sur les transports en commun, le télétravail, le temps scolaire et aussi le covoiturage. Des réflexions dont la finalité est de trouver des solutions pour accéder à la fameuse « mobilité verte », graal du 21e siècle, qui offrira des alternatives à l’utilisation de la voiture en tant que transport individuel.

Une semaine très enrichissante, selon Jordi Chan, ministre des Grands travaux et de l’équipement en charge des transports, pour qui « la mobilité est l’une des thématiques phares du gouvernement avec plusieurs axes comme le covoiturage, les transports en commun et les modes de déplacement doux pour lesquels nous allons aménager des pistes pour promouvoir ce mode de déplacement. »

Plusieurs pistes sont explorées pour atteindre la mobilité verte, et celle qui semble la plus simple à mettre en place, à laquelle le gouvernement compte s’atteler prochainement, est celle du covoiturage. Un appel à projet va être lancé courant octobre pour concevoir une plateforme dédiée à cet effet et le Pays compte mettre la main à la poche pour gratifier les conducteurs qui joueront le jeu. Jordi Chan espère que cette plateforme sera effective au premier semestre 2024.

« On passe à l’action »

Sandra Forlini, la directrice adjointe des Transports terrestres, l’assure, « le bilan de cette semaine est très positif. Cette année le mot d’ordre était : on passe à l’action, à savoir encourager toutes les pratiques vertueuses et faire le premier pas vers ces modes de déplacement. » Pour s’assurer de la participation du plus grand nombre, des challenges ont été organisés. Le premier sur le covoiturage, pour ceux qui ont vraiment besoin d’utiliser leur voiture et qui pourront la partager, avec des amis, de la famille ou des collègues de travail. Le deuxième était composé d’un quizz, d’une chasse au trésor, ainsi que d’un challenge pour ceux qui préfèrent marcher, courir, ou faire du vélo en utilisant l’application Ito Ito. Une application lancée courant 2023 qui calcule les déplacements et les convertit en points, permettant aux utilisateurs de tenter leur chance lors de tirages au sort en partenariat avec des sociétés du fenua.

Les vainqueurs ont été récompensés dans les locaux de la CCISM avec divers lots, comme des VTT, des trottinettes électriques ainsi que des séjours dans des hôtels.