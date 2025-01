La dirigeante de French bee éjectée 18 mois après son arrivée

Le groupe Dubreuil a annoncé le départ de la dirigeante de sa division aérienne, qui rassemble les compagnies Air Caraïbes et French bee, dans un communiqué ce mardi. La rumeur de son départ courait déjà depuis plusieurs jours. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.



« Le groupe Dubreuil et la dirigeante Christine Ourmières-Widener ont choisi de se séparer. Une séparation concertée qui prend effet ce mardi 21 janvier » annonce le communiqué du groupe. Arrivée en juillet 2023, Christine Ourmières-Widener avait été choisie pour succéder au duo Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet à la tête des deux compagnies.

D’après le site Tourmag, qui avait relayé des tensions entre la famille Dubreuil et la dirigeante passée notamment par TAP Portugal, l’augmentation des dépenses opérationnelles sans augmentation des recettes, et une baisse de la ponctualité des vols ont assombris les relations entre les propriétaires des compagnies, notamment Paul-Henri Dubreuil.

Ce dernier, « président-directeur général du groupe Dubreuil et président de Groupe Dubreuil Aéro, assurera la transition managériale jusqu’à la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour le pôle aérien. Il sera donc en prise directe avec les trois directeurs généraux, dirigeants responsables des compagnies – Air Caraïbes (Éric Michel), Air Caraïbes Atlantique (Muriel Assouline) et French bee (Marc-Antoine Blondeau) – et les membres du Comex Aéro », précise le communiqué de la direction du groupe Dubreuil.

Très présentes en Outre-mer, les compagnies desservent les Antilles et la Caraïbes pour Air Caraïbes, ainsi que La Réunion, la Polynésie et l’Amérique du Nord (San Francisco, New York, Los Angeles, Miami et bientôt Montréal) pour French bee, première compagnie low cost long-courrier française.