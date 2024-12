Le déplacement polémique d’Anne Hidalgo à Tahiti continue de faire parler de lui, plus d’un an après le tollé qui avait suivi le voyage de la maire de Paris. Le Canard Enchaîné révèle cette semaine une nouvelle dépense jusqu’ici non communiquée, un dépassement de forfait téléphonique à hauteur de… 3,6 millions de francs (30 000 euros), au frais du contribuable. Personne dans l’équipe de l’élue socialiste n’avait pris la peine de vérifier que son forfait n’était pas compatible avec le réseau tahitien.

La maire de Paris est de nouveau de l’embarras, alors que la facture de son voyage à Tahiti, entre octobre et novembre 2023, s’alourdit pour le contribuable. En novembre 2023, Anne Hidalgo avait suscité la polémique, sur le financement d’un séjour de trois semaines à Tahiti, mêlant professionnel et personnel. L’opposition s’était offusquée, et une association anticorruption avait porté plainte contre X, pour détournement de fonds publics, alors que l’élue PS avait voyagé, sans l’inscrire à son agenda officiel, en compagnie de cinq collaborateurs.

Cette plainte avait conduit à une perquisition, avant que la mairie ne se décide à révélé le détails des frais de déplacement remboursés par la mairie, qui concernent uniquement les six premiers jours, relevant du motif professionnel, à savoir la question des Jeux olympiques : 4,9 millions de francs de transport et 2,2 millions de francs pour l’hébergement et la restauration.

Seulement, le Canard Enchaîné révèle cette semaine qu’une note n’a pas été mentionné dans les justifications de la mairie. Une facturation téléphonique « hors forfait », chiffrée à 30 000 euros, soit 3,6 millions de francs. Selon l’hebdomadaire, toujours bien informé, ni la maire, ni aucun de ses collaborateurs ne s’étaient rendus compte que le forfait métropolitain de l’élue ne couvrait pas la Polynésie française. Cette somme aurait entièrement été remboursée par la mairie de Paris.