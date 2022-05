Ce mardi 24 mai, 11 Polynésiens se sont engagés dans l’armée de l’Air et de l’espace. Ils seront affectés en métropole pour 9 d’entre eux – et prendront l’avion samedi – ou au détachement 190 à Faa’a pour deux jeunes issus du RSMA. L’occasion de rappeler que la Polynésie est un lieu de recrutement privilégié de « la famille de l’armée de l’Air ».

Ce mardi 24 mai, l’armée de l’Air a signé avec 11 nouvelles recrues polynésiennes accompagnées pour l’occasion de leur famille. À présent militaires techniciens de l’air, ils travailleront dans la restauration, ou en tant que fusiliers commandos, ou que logisticiens. Neuf d’entre eux partiront pour leurs lieux d’affectation en métropole dès ce samedi. Ce n’est pas le cas de deux engagés issus du RSMA qui restent en Polynésie et rejoignent le détachement Air 190 à Tahiti-Faa’a.

« Vous avez des valeurs extraordinaires, qui sont très proches de celles de l’armée de l’air et de l’espace »

Aussi présent lors de cette signature, le colonel Thierry Fluxa, chef du bureau recrutement de la direction des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’espace, basé à Tour. Il est en séjour pour la première fois en Polynésie, dans le cadre d’une mission de contrôle du détachement Air 190, qui se passe, dit-il, « à merveille ». La Polynésie, il l’a connait surtout au travers des engagés du fenua qu’il croise sur la base de Tour, et notamment cette « militaire technicienne de l’air qui a toujours dégagé une énergie et une joie de vivre qui dénotait ». Le colonel précise que parmi les collectivités d’outre-mer, la Polynésie est la terre d’origine de 25% des nouvelles recrues. Et ce pour une raison qui lui apparaît claire : « vous avez des valeurs extraordinaires, de vie en communauté, de partage, de respect, qui sont très proches de celles que l’on attend des aviatrices et des aviateurs ».

« Il y a de la place pour tous »

Le chef du bureau de recrutement cherche surtout à faire oublier les stéréotypes sur l’armée de l’Air. « Les pilotes ne représentant que 7% des 41 000 aviateurs de France, et on recrute dans 50 métiers différents, précise le colonel. Il y a de la place pour tous, de l’âge de 16 à 30 ans, de la 3e à Bac+5. On vient avec ses forces, avec son histoire, ses fragilités, peu importe. On rejoint surtout une équipe, une famille et il nous revient la responsabilité d’accompagner ces jeunes pour qu’ils puissent s’épanouir dans leurs métiers. »