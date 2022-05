Jarry, trublion sans tabou, revient à Tahiti

Après le succès de « Atypique » en 2018, l’humoriste Jarry, connu pour ses personnages déjantés, qu’il fait vivre sur les planches, au cinéma ou sur les plateaux de télé, revient à Tahiti avec dans ses valises un nouveau one-man-show. [titre], c’est le nom, forcément décalé, du spectacle, ce sera les 24 et 25 septembre prochains au Grand Théâtre.



Fou et tendre en même temps, déjanté et accessible, intime et convivial… Un spectacle de Jarry c’est beaucoup de choses à la fois, mais une ligne dont il ne s’écarte pas : l’hilarité. Il l’a montré en 2018, au motu de l’Intercontinental, avec son one-man-show « l’Atypique », qui l’a rendu célèbre dans toute la France, mais aussi de la Suisse au Québec en passant par la Belgique, qui l’a ovationné. Sa riche carrière, allant de la mise en scène au théâtre aux rôles de cinéma a depuis explosé : de « Star sous hypnose » à « Rendez-vous en terre inconnue », en passant par Fort Boyard, « Mask Singer », Jarry est demandé et applaudi partout.

Le comédien, ami intime d’Arthur et de Mareva Galanter, remettra pourtant le cap vers Tahiti fin septembre, avec un nouveau spectacle, au rythme toujours endiablé. Après son hilarante recherche d’emploi, c’est sur d’autres sujets personnels qu’il se livrera. Enfance, religion, sexualité, culture, classes sociales… De quoi « démonter les stéréotypes et rire des préjugés ». [titre] – c’est le nom, lui aussi atypique, de ce one-man-show – sera surtout l’occasion pour l’humoriste d’échanger un maximum avec le public polynésien : interactives et souvent hors de contrôle, les représentations de Jarry sont toujours uniques.

Les billets sont déjà en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.