Anāvai élargit sa palette de formations offertes aux associations

La fondation Anāvai organise depuis quatre ans des formations à destination des associations du territoire. Gratuites, elles sont assurées par des professionnels sur différentes thématiques. Cette année, l’environnement et l’intelligence artificielle s’ajoutent au programme. La prochaine session aura lieu du 15 mai au 28 juin, et les inscriptions sont encore possibles.

Chaque année depuis quatre ans, la fondation Anāvai offre quinze sessions de formation ouvertes chacune à une douzaine de représentants d’association. Elles balayent sept thématiques de la gestion de la vie administrative à la communication, en passant par le management et leadership. « Par rapport aux années précédentes il y a quelques nouveautés, comme par exemple la formation sur l’intelligence artificielle. Ensuite, cette année, on a mis l’accent sur la comptabilité, l’année dernière on avait une formation d’une matinée. Là on a trois modules donc trois matinées. Autre nouveauté on a une matinée autour de la fresque du climat », détaille Vaheana Chang de la fondation Anāvai. Cette fresque du climat permettra d’aborder des questions environnementales et de durabilité. Par ailleurs, la fondation relancera le module de gestion de projet qui n’avait pas été proposé l’an passé.

Toutes les associations peuvent se présenter quelle que soit leur taille, leur date de création ou bien leur domaine. La prochaine session de formations aura lieu du 15 mai au 28 juin et il reste des places. Vous avez jusqu’au 15 mai pour vous inscrire. À terme, la fondation aimerait organiser ces formations une fois par semestre.