Édouard Fritch s’est entretenu en visioconférence avec Yaël Braun-Pivet, qui a pris la suite de Sébastien Lecornu rue Oudinot. L’occasion de mettre sur la table les dossiers que le président du Pays voudrait voir avancer rapidement dont le financement de la santé, la lutte contre les changements climatiques ou la modernisation du statut de la Polynésie.

Édouard Fritch et Yaël Braun-Pivet avaient déjà eu l’occasion d’échanger par le passé. Ancienne présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, la successeure de Sébastien Lecornu, promu au rang de ministre des Armées, avait déjà auditionné le président du Pays en 2019 lors des travaux de toilettage du statut d’autonomie. La question du statut a d’ailleurs été citée ce mardi – Édouard Fritch a demandé une nouvelle « modernisation » – mais c’est avant tout sur le partenariat financier entre le Pays et l’État qu’a porté la conversation. La convention Santé et le 3e Instrument Financier arrivent à échéance et le président polynésien « a de nouveau formulé sa demande de solidarité nationale et pérenne afin que l’Etat participe au financement de la PSG et plus particulièrement au RSPF« . D’après la présidence, il a aussi interpellé sur l’inflation et l’augmentation du coût du fret, demandant à ce que l’État accompagne les efforts du Pays pour lutter pour le maintien du pouvoir d’achat, « à l’instar des dispositifs mis en place en métropole« .

Tahiti-Faa’a, trois ans de blocage

Autre « grand dossier » sur la table : les problématiques régionales. Pour Édouard Fritch le développement de « l’axe Indo-pacifique » cher à Emmanuel Macron passe par un « renforcement de la présence française dans la région », notamment sur les problématiques de « montée des océans, de réchauffement climatique et à la gestion durable des ressources halieutiques dans un océan de plus en plus convoitées ». Enfin, le président du Pays a appelé la ministre et l’État à être « plus actifs » sur le dossier de la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dont l’attribution au groupe Egis a été annulé par la justice après des erreurs de formes dans la passation du marché.

Yaël Braun-Pivet, invitée à se rendre au fenua le plus tôt possible, a assuré qu’elle « appuierait les demandes » de la Polynésie : « Je veux faire du sur-mesure et avoir une approche spécifique de chaque collectivité ».

