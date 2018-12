La FEPSM suspend la vente de ses balises PLB

La FEPSM s’est laissée surprendre par la limitation du volume des importations de ses balises de détresse personnelles. La fédération annonce la suspension de la vente et le remboursement des avances auprès d’une dizaine de plaisanciers des Tuamotu.

La Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) suspend la vente de ses balises de détresses personnelles (PLB), ces petites radios portatives capables d’émettre un signal de détresse par satellite. La FEPSM est l’un des importateurs habituels de ces matériels de sécurité en mer utilisés par les plaisanciers.

« Une loi de Pays définit dorénavant le caractère exceptionnel de l’envoi et impose une fréquence annuelle d’importation inférieur à quatre envois. Par méconnaissance de cette disposition réglementaire, la FEPSM a dépassé ce quota de 4 importations », explique le président de la FEPSM, Vetearii Flohr, dans un communiqué diffusé samedi 15 décembre.

Le texte évoqué par la FEPSM est la loi du Pays 2017-42 du 22 décembre 2017. Elle limite en effet à « quatre envois par année civile et par bénéficiaire » les exonérations de marchandises pour les organismes reconnus d’intérêt général.

En conséquence, le président de la FEPSM, Vetearii Flohr, explique que sa dernière commande de balises PLB n’est plus exonérée et que leur coût est plus élevé que prévu.

Vetearii Flohr explique que trente balises PLB commandées par la FEPSM sont en attente d’être dédouanées et qu’une dizaine de personnes des Tuamotu ont passé une commande auprès de la fédération. Pour l’instant, les opérations sont suspendues et les avances seront remboursées, promet Vetearii Flohr.

Les balises PLB restent en vente dans le commerce, mais pas au tarif préférentiel de la FEPSM.