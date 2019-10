La fièvre du tango à Tahiti

L’association Libertango organise le premier festival de tango argentin à Tahiti. Le Tahiti Tango Festival aura lieu du 3 au 9 novembre prochain au Tahiti Ia Ora Beach Resort.

Il fascine les spectateurs et passionne les pratiquants. Le tango, cette danse à deux originaire d’Argentine, fait tanguer les danseurs du monde entier depuis de nombreuses années. Et il s’apprête à faire danser les Polynésiens avec le premier Tahiti Tango Festival, un festival de tango argentin organisé par l’association Libertango, anciennement Tahiti Tango, créée par Philippe et Nathalie, deux passionnés arrivés sur le fenua en 2012. Après quelques années à parcourir les festivals de tango à travers le monde, le couple est revenu avec une idée dans ses bagages. Ainsi, deux couples de « maestros » de la danse proposeront des masterclass du 3 au 9 novembre prochain : Carlos et Mirella Santos, champions d’Europe 2017 et finalistes des mondiaux 2016, 2017 et 2018, ainsi que Leonardo Auza et Paola Aguilera, finalistes des mondiaux 2018.

Si la Polynésie compte à peu près une vingtaine de pratiquants du tango, les organisateurs du festival ont misé sur les danseurs étrangers en vendant la destination Tahiti. Ainsi le festival attend une cinquantaine de participants étrangers.

Si le tango vous a toujours attiré mais que vous n’osiez pas vous lancer, ce festival est fait pour vous. En effet des initiations et une partie des workshops s’adressent aux débutants. Pas de problèmes non plus si vous n’avez pas de partenaires, vous pourrez en trouver un lors d’une des trois milongas du festival.

Pratique :

Tahiti Tango Festival du 3 au 9 novembre au Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel.

Inscriptions en ligne sur le site de Tahiti Tango Festival.