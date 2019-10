La loi des prodiges à la rescousse des artistes

Le Petit théâtre de la maison de la culture accueille à partir de vendredi le spectacle La loi des prodiges. La pièce écrite et interprétée par François de Brauer raconte l’histoire un député en guerre contre les artistes, souhaitant leur disparition. Encensé par la critique, ce seul en scène burlesque et hilarant s’inscrit dans l’ère du temps, où le statut des artistes tend à se fragiliser. La Loi des prodiges plonge avec humour le spectateur dans une société dénuée de toute forme artistique à cause d’une volonté politique.

La compagnie Caméléon propose du 25 octobre au 2 novembre La loi des prodiges, un seul en scène hilarant, intelligent et prodigieux d’après de nombreuses critiques en métropole. Le spectacle a été créé en 2014 par François de Brauer. Improvisateur à l’origine, il a écrit La Loi des prodiges à partir de ses improvisations filmées en solo. Le spectacle conte l’histoire du député Goutard de sa naissance à ses 30 ans. C’est alors qu’il met en place un projet de réforme du même nom dont l’objectif est de faire disparaître l’art et les artistes. Le postulat de départ pour ce député est que la société comporte trop d’artistes. Ce personnage fictionnel finit par se retrouver dictateur à la tête d’une société cauchemardesque et délirante sans artistes. François de Brauer confesse avoir écrit ce spectacle sans vraiment réaliser la portée du message diffusé. Il décrit un choix intime, pas une démarche militante même si le contexte réel et la condition actuelle des artistes se retrouvent quelque peu sur scène.

Une vingtaine d’individus contrastés sont interprétés sur scène en lien avec les artistes et la réforme Goutard. François de Brauer change de personnage et de voix à la vitesse de l’éclair, faisant parfois oublier qu’il joue seul sur scène. La solitude n’est pas forcément un problème même si c’est une expérience complètement différente.

L’utilité et la place de l’art et des artistes sont sans cesse questionnés et amènent à s’interroger sur sa politisation. Dans une société où tout doit être de plus en plus utile et lucratif, le spectacle simule une société où l’art aurait disparu. Le député Goutard entretient un rapport intime à l’art d’où son exaspération face à lui. Le domaine artistique a depuis toujours suscité des convoitises et des ambitions de la part de la classe politique. Joséphine Serre, comédienne et co-auteur de La Loi des prodiges décrit l’art comme un créateur de récits que l’homme politique peut et veut influencer.

Pour se faire une idée, voici un court extrait du spectacle proposé par François de Brauer :