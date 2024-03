La filariose persiste à Huahine et Rikitea

La Direction de la santé lance du 18 au 28 mars une campagne de distribution du traitement contre l’éléphantiasis à Huahine. Elle se poursuivra du 24 au 29 avril sur Rikitea. Ces deux îles sont, d’après la dernière enquête, les deux zones de circulation actives de la filariose.

Non, la filariose n’a pas totalement disparu du fenua. Depuis plusieurs années, la Direction de la santé organise régulièrement des campagnes de distribution du traitement contre les parasites filaires responsables de la maladie qu’on appelle plus communément l’éléphantiasis. Cette maladie tropicale, transmise à l’homme par les moustiques, est souvent asymptomatique dans les premières années, mais altère progressivement le fonctionnement du système lymphatique. Elle se traduit ainsi par une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps qui donne « lieu à des douleurs, un handicap sévère et une stigmatisation sociale », expliquent les professionnels de santé. Depuis 2015, les enquêtes de surveillance menées auprès de la population et des élèves de CP et CE1 ont permis de conclure que l’infection tend à être éradiquée au fenua.

Îles sous le vent et marquises sud sous surveillance

À Tahiti, Moorea-Maiao, aux Marquises Nord, aux Australes et aux Tuamotu, « il n’y a pas de circulation »,et la surveillance est donc interrompue conformément aux recommandations de l’OMS. Même constat dans l’essentiel des îles Sous-le-vent et aux Marquises Sud qui restent toutefois sous surveillance. En revanche, la filariose est encore active à Huahine et dans l’archipel des Gambier. Pour ces deux « zones de circulation actives de la filariose », la Direction de la santé lance donc une campagne de distribution du traitement de masse permettant de détruire les larves ou microfilaires présents dans l’organisme humain . Les agents de la Direction de la santé se déplaceront à Huahine du 18 au 28 mars et sur Rikitea du 24 au 29 avril pour rencontrer la population et administrer le traitement à domicile mais aussi dans les établissements scolaires.