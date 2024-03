Nouvel appel à projet pour favoriser la mobilité des moins de 30 ans

Le haut-commissariat a annoncé l’ouverture de l’appel à projet du Fonds d’échange à but éducatif, culturel ou sportif (Febecs). Les établissements scolaires, les associations sportives et culturelles qui projettent de faire voyager des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de manifestations culturelles, de séjours linguistiques, de compétitions ou de rencontres ont jusqu’au 24 mai pour présenter leur projet.

Dans le cadre de la politique du ministère des Outre-Mer en faveur de la jeunesse ultramarine, l’État a, depuis 2019, rendu accessible le Febecs, Fonds d’échange à but éducatif, culturel ou sportif, à la Polynésie française. Un fonds dont la vocation est de « contribuer à la prise en charge financière de dépenses liées aux frais de transport » des associations et établissements scolaires dans le cadre de projets d’échanges. Il s’agit pour l’Etat d’offrir « de nouvelles possibilités de mobilité aux jeunes âgés de moins de 30 ans de la Polynésie française. » Au total une enveloppe de 12 millions de francs est dédiée au fenua. L’appel a projet est lancé jusqu’au 24 mai. Le dépôt du dossier s’effectue exclusivement en ligne via la plateforme « Démarches Simplifiées ».